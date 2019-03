D'Reportage-Serie ëmmer dënschdes géint 19.25 Auer, also kuerz virum Journal, op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu - an duerno am Replay.

Zwee grënnescher Jongen aus dem Biisserwee, den Hastert an den Hanno, haten als Zaldoten um Napoleon sengem Russlandfeldzuch deelgeholl an den Debakel iwwerlieft. Trotzdeem hu si weider um franséische Keeser gehaangen an am Biisserwee an enger Nisch an der Hasteschmillen eng Napoleonsstatue opgestallt.





Dräimol am Joer ass den Napoleon ganz feierlech mat Blummen a Käerze gerëscht ginn. Wéi déi preisesch Garnisoun 1867 d'Statue vun hirem Podest geheit an futti geschloen huet, gouf en neien Napoleon gegoss an an där Nisch opgestallt. Wéi d’Millen ofgerappt gouf huet d’Statue eng nei Platz an der Wirtschaft vun den Hannos-Schwëstere fonnt.An haut steet de Napoleon an senger ganzer Herrlechkeet am Biisserwee am historeschen "Häffchen" an kuckt op déi Zäit zeréck, wéi seng Ex-Zaldoten a vill grënnescher Awunner hie geéiert a veréiert hunn.