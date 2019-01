16 Startups vu Lëtzebuerg waren elo am Januar op der Consumer Electroncics Show zu Las Vegas.

Elo am Replay

Kapital vum 20. Januar (19.01.2019) D'Economie, d'Aarbechtswelt, de Business an d'Innovatioun zu Lëtzebuerg vun Experte beliicht.

Eist Land etabléiert sech ëmmer méi als Startup-Nation.



Wéi profitéiere klassesch Betriber haut scho vun de sëlleche Startups am Land? A ginn all d’Efforten an Hëllefen duer, fir aus innovativen Iddien grouss, international Betriber ze entwéckelen?

Mat dësen Froen huet eis Kapital Redaktioun sech e Sonndeg den Owend befaasst.