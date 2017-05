Chronik vun enger Demissioun, déi ee gesinn huet kommen. Sou kéint een d'Annonce des Woch resüméieren, wéi de Rainer Klump, drëtte Rektor vun onser nach jonker Uni, d'Handduch gehäit huet. Keng grouss Explikatiounen, keng grouss Commentairen, mä och keng grouss Iwwerraschung fir all déi, déi d'Uni an hire Fonctionnement kennen. Zwee Joer huet hien d'Geschécker vun der Uni geleet, als Successeur vum Rolf Tarrach, deen eng aner Approche an en anert Temperament hat, och fir sech an d'Uni no baussen ze vertrieden!



Lo huet d’Uni mol hiren Rektor no grad 2 Joer verluer an natierlech stelle sech vill Froen wann e Kapitän esou d'Boot verléisst. Fräiwëlleg oder gouf nogehollef, mä viru allem firwat? Sinn et just déi budgetär Problemer an Defiziter, déi hie ganz offensichtlech net an de Grëff krut, a wéivill dervun ass iwwerhaapt seng Responsabilitéit? A wéi wäit stiechen net ganz aner strukturell Problemer derhannert, wien huet iwwerhaapt d'Soen an der Uni, wéi sinn d'Muechtverhältnesser intern, wéi autonom ass d'Uni wierklech, wien décidéiert iwwert hir Ausriichtung, ass et virop eng Fuerschungsuni mat méiglechst séiere Resultater och economesch? Wat sinn d'Perspektive fir d'Geeschteswëssenschaften, wat soll eng Uni iwwerhaapt der Lëtzebuerger Gesellschaft bréngen?

INVITÉEN AM IWWERBLÉCK



Romain Martin

Vizerektor Uni.lu

Marc Hansen

Héichschoulminister DP

Ben Fayot

Laangjärege bildungspoliteschen Expert LSAP

Michel Pauly

Historiker Uni.lu



Martine Hansen

Fréier Héichschoulminitesch CSV