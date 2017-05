Eng vun de leschte Librairien an der Stad soll zougoen an d’Diskussioun ronderëm d'Entwécklung vun der Stad ass relancéiert.

Et gëtt nëmme méi Luxusmarken oder bëlleg Franchisen an der Stad, stëmmt dat? Soll eleng de Marché bestëmmen? ? Héich Loyere maachen d'Wunnen an d'Handel ëmmer méi schwéier! Wéi soll d’Politik bei der Entwécklung vun der Stad agräifen a wat braucht et, dass d'Stad attraktiv ass an d’Bierger sech wuel fillen?

INVITÉEN AM IWWERBLÉCK



Lydie Polfer

DP-Buergermeeschtesch Stad Lëtzebuerg

Deputéiert



Serge Wilmes

CSV-Spëtzekandidat Stad Lëtzebuerg

Deputéierten



Guy Foetz

Gemengeconseiller Stad Lëtzebuerg

Déi Lénk



Thierry Nothum

Fréieren Direkter Confédération de Commerce CLC

Consultant



Gabriel Boisanté

Geschäftsmann a Restaurateur

LSAP-Kandidat fir d’Gemengewalen



