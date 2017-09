Eng Woch virun de Gemengewalen zéie mir Bilan: Wat waren d'Haaptthemen? Wat steet um Spill a wéi lieft et sech an onse Gemengen?

Gemengewahle si keng national Wahlen, mä 105 verschidde Situatiounen an awer bëssen Testwahl? Mir diskutéieren d'Haapthemen vum Walkampf, zéien e Bilan, kucke wat d'Bierger vun hire Politiker erwaarden a froen, wat mécht e gudde Buergermeeschter ausmécht?



Dës Sujeten an nach méi, schwätze mir mat den Invitéen:



Alex Bodry

Fraktiounschef LSAP

Fréieren Député-Maire Diddeleng



Paul Henri Meyers

Deputéierten CSV

Fréieren 1. Schäffen Stad



Pol Helminger

President Cargolux / Luxair

Fréiere Stader Buergermeeschter DP



Marco Thomé

Generalsekretär FGFC



Laura Zuccoli

Presidentin ASTI



D'Emissioun gouf wéi ëmmer presentéiert a moderéiert vum Caroline Mart.



De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Sonndeg um 18.30 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.

Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)



Rediffusioun vum Kloertext um Sonndeg den Owend kuerz no 20 Auer op der Tëlee um 2. RTL.