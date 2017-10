X

An e puer Deeg sinn d'Kierchen a d'Kierfechter uechtert d'Land nees aussergewéinlech gutt besicht fir Allerhellgen. Wéi vill der dat aus Traditioun a wéi vill aus déiwer chrëschtlecher Iwwerzeegung maachen, dat ka kee soen, mä mir stellen d'Froen:



Wéi hunn d’ Lëtzebuerger et mat der Relioun a wéi e Stellewäert huet déi kathoulesch Kierch nach an onser Gesellschaft? Wéi ass et mat de Reforme vun der Regierung, ass d’Kierch geschwächt an an der Kris oder ass et eng Chance, fir sech nei ze positionéieren?



Wéi grouss ass Zoustëmmung fir d’Trennung vu Kierch a Staat ganz allgemeng an dofir, dass et zanter dëser Rentrée guer kee Reliounsunterrecht méi an onse Schoule gëtt?



D’Kierch huet sech missen upassen an och verännert, mä si ass och ëmmer nach intern zerstridde wéinst de Kierchefabricken, wéi grouss ass de Gruef tëscht Syfel a Bistum? A wéi wäit huet den Onmutt bei enger Partie Wieler och bei de Gemengewalen eng Roll gespillt an derzou gefouert, dass d’CSV gestäerkt gouf?



A wéi eng Analys mécht de Bëschof?





Kloertext: Kierch an der Kris? Wou steet si? (Teaser) (27.10.2017) Dat ass de Sujet vun der Emissioun vum Sonndeg, 29. Oktober 2017. Hei e kuerzen Extrait aus dem Interview mam Bëschof Hollerich.

Léon Wagener, Generalvikar

Taina Bofferding, Atheistin (AHA), LSAP-Deputéiert a Conseillère

Michel Paul, pensionéierte Professer fir Geschicht UNI.lu, Mataarbechter Forum

Marc Linden, Vizepresident SYFEL