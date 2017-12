Nach rullen déi Mannst vun ons mam Elektroauto, bis 2050 solle mir awer - esou d’ Rifkin-Visioun - all dermat fueren, mee wou si mir elo drun, a wéi wäit sinn d’Conditioune scho ginn an d’ Wäiche richteggestallt? Wéi propper kann een déi Elektromobilitéit nennen, wann d’Produktioun alles anert wéi emissiounsfräi ass, wéi garantéieren, dass et keng Enkpäss a Problemer mam Reseau ginn, wa bis massiv via Steckdous opgelueden an ideal jo dann och just mat erneierbaren Energien. Wéi Batterien a Fuer-Autonomie verbesseren, wou ass d’Fuerschung drun, och wat autonoomt Fuere betrëfft? Wéi wäit kann a soll d’Politik dee Wiessel aktiv förderen, wat sinn haut schonn Erfahrungswäerter a wéi muss d’ Autos-Branche ëmdenken an nei Geschäftsmodeller erfannen .. dat diskutéiere mir an der nächster Stonn mat dësen Invitéen:

Dem gréngen Infrastruktur an Transport Minister François Bausch, deen e kloren Unhänger vun der Elektromobilitéit ass!

Dem Mr Energie vum Staat, dem Tom Eischen, den héije Beamten am Wirtschaftsministère wëll d’Rifkin Visioune ëmsetzen.

Dem President vun der ADAL Ed Goedert, deem seng Branche virun der Erausfuerderung steet a sech deels nei erfanne ze missen!

Dem Ingenieur Raphaël Frank, deen als Fuerscher vun der Uni Lëtzebuerg ons Zukunft mat neigestallt.



Dem Samuel Dickes, fir deen dat scho Realitéit ass, wat nach Zukunfts fir déi meescht ass: en Elektroauto am Alldag.

An dem Pascal Becker onsem Spezialist a Saachen Mobilitéit, mat an ouni Kaméidi!





