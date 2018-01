"Die Würde des Mënschen ist unantastbar" – sou heescht et am däitsche Grondgesetz. Bei ons steet dat zwar nach net explizit an der Verfassung, mä Mënscherechter sinn duerch genuch Gesetzer gutt geschützt. En neie Projet de loi soll elo och den Déieren hir Dignitéit zougestoen, si ginn do net méi als eng Saach, mä als e Wiesen mat Gefiller betruecht.



Ma wat bedeit dat an der Praxis, wéi wäit geet déi Dignitéit? Wéi gutt ass den neien Text, wéi grouss de Progrès a wéi konsequent ass ons Mënschen eist Verhältnes zu den Déieren? Wat bedeit konkret "den Deiere gerecht ginn"?



Eng ganz vast Debatt, wou mir haut - nieft dem Prinzip - zwee Aspekter beliichten: D'Situatioun vun Notz- an déi vu Versichsdéieren. Zwee Themen, déi mat villen Emotioune besat sinn, wou direkt vill Biller an de Kapp kommen a mir eng kontrovers, awer sachlech Diskussioun féiere wëllen.



Et diskutéiere mat:



Raoul Pütz

Veterinär (Administratioun vun de Veterinärszerwisser)



Guy Majerus

Professer Akerbausschoul Ettelbréck



Nadine Sulzbacher

Déiereschützerin, Member Comité ALPA



Roger Schauls

Vizepresident Mouvement Écologique



Prof. Dr. Rudi Balling

Direkter LCSB Zenter fir System-Biomedizin



Adela Fuentes

Matgrënnerin Amiavy





