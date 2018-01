Déi Fro stellt sech uechter Europa an och fir d’LSAP. Ëm dëse Sujet geet et e Sonndeg den Owend och an der Emissioun Kloertext beim Caroline Mart.

Kommt mir schwätze mateneen, esou hat d'LSAP hir Memberen op de Neijoerspatt an de Rotonden invitéiert. Ganz vill sinn der och komm, mä och gläich zwee Bréiwer mat engem Message schwätze geet net duer, mir mussen am Fong diskutéieren: Firwat ginn nëmme méi Wahle verluer, woufir steet d'Partei nach, wat ass de Profil vun der LSAP? Ganz aktuell Froen net just zu Lëtzebuerg. Uechter Europa erliewen d'Sozialisten en Negativtrend net iwwerall esou dramatesch an existenziell ewéi am Frankräich, mä d'Angscht op d'Sozialdemokratie nach Bestand kann hunn, ass iwwerall do. Wat ass de Präis fir eng grouss Koalitioun mat de Konservativen, d'SPD ass déi Diskussioun ganz offensiv ugaang iwwert Pro oder Kontra. D'Groko gouf ëffentlech debattéiert an decidéiert. A béi ons, wéi ass hei d'Debatt?



Am Studio sinn e Sonndeg am Kloertext iwwerzeegten LSAP-Memberen, déi bereet sinn, fir ze diskutéieren.

Nico Wennmacher, fréiere Pres. FNCTTFEL-Landesverband an Auteur vum Bréif 2 vum "lenke Flillek"

Sammy Wagner, LSAP-Schäffen zu Stengefort a Signataire vum Bréif 2 vun de "Jonken"

Fabio Spirinelli, Generalsekretär JSL

Robert Goebbels, fréieren LSAP-Wirtschaftsminister a fréieren Europadeputéierten