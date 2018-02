Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren.



Wat sinn ons eis eeler Matmënsche wäert? Gett genuch gemaach, dass si gutt al ginn? Wat braucht et dofir? Wiem seng Responsabilitéit ass et: der Gesellschaft, der Politik hier oder hir eegen? Wéi kann een Altersdiskriminatioun verhënneren a Generatiounegerechtegkeet garantéieren?Dokter-Aarbecht iwwer Gléck am Alter geschriwwenFleegt hir eeler TattaHuet mat 74 hiren Dokter-Titel krittCSV-Deputéierten an Doyen um KrautmaartPresident Stëftung Hëllef DoheemPensionéiert Proff.Lieft zanter kuerzem am AltersheemDP Député-Maire vu MunnerefZweetjéngsten Deputéierten- - -De Kloertext leeft vun elo un am Prinzip all zweete Mëttwoch um 18.30 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.