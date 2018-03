Zesumme wëlle si Grousses fäerdegbréngen: d'ADR an de Fred Keup, nëmme si géife Sprooch a Wuesstem thematiséieren - "zwar net" soen all aner Politiker, mä wat soll hei gebremst ginn: de Wirtschaftswuesstem oder d'Frontalieren, d'Fransousen an d'Franséisch? Wat ass a Gefor? Wéi lëtzebuergesch muss Lëtzebuerg sinn? Vertrieder vu 6 Parteien diskutéieren:Erzéiungs-, Kandheets- a JugendministerDe Jugend- an Educatiounsminister Claude Meisch huet e 40-Punkte-Programm fir d'Lëtzebuergescht presentéiert.Gemengerot Stad Lëtzebuerg / StaatsrotDéi Stater Conseillère Sam Tanson, déi fir déi gréng am Staatsrot sëtzt, ass fir d'Auslännerwalrecht a qualitative Wuesstem.AarbechtsministerDen Aarbechtsminister Nicolas Schmit war géint de Referendum u sech, ma warnt ganz bestëmmt viru Rietspopulismus.Député-Maire vu BeetebuergDe Laurent Zeimet, Generalsekretär vun der CSV, deen och virum Wuesstem warnt, awer net mam Fred Keup an d'Wale wollt.Deputéierten / Gemengerot EschDe Marc Baum, Escher Gemengerot an Deputéierten fir déi Lenk, déi och en net nohaltege Wuesstem bekloen.GeosproffEt gëtt net genuch fir ons Sprooch gemaach, den onkontrolléierte Wuesstem muss gebremst ginn, seet de Fred Keup, deen als selwer ernannte politesch Mëtt mat der ADR an Wale geet.