KLOERTEXT BURNOUT

INVITEEN

Dr Jean- Marc Cloos

Psychiater , Sucht-Therapeut

Direkter Gesondheetszentrum HRS









Max Jacoby

Aarbechts –Medeziner

President ALSAT





Nora Back

Aarbechts- Psychologin

OGBL / Gesondheet , Soziales + Erzéiung





Nico Bellion

Hat e Burnout

Gëtt elo Coach

Wat schaffs du?Dacks eng vun den éischte Froen, wann ee sech kenneléiert, den eegenen Job definéiert een zum groussen Deel als Persoun. Mee déi Aarbecht, déi ons Identitéit mat ausmécht, kann ons och krank maachen, séileg a kierperlech, da wann ee sou laang am roude Beräich schafft bis et stënterlech net méi geet: een ausbrennt!Iwwerschätzte Moudediagnose fir déi eng bedenklecht Symptom vun enger Leeschtungsgesellschaft, wou d’Mënschen zu all Präis funktionéiere sollen?Wat ass dee Burnout genee, wéi kann e geheelt a vill méi wichteg nach wéi kann e verhënnert ginn !