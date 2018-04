Alles gëtt an eisem klenge Lëtzebuerg ënnert den Tapis gekiert, mir maachen op heile Welt, mä onse Kanner geet et net gutt! En Hëllefruff via oppene Bréif vun enger Responsabeler an enger Maison Relais, an deem si beklot, dass ëmmer méi Kanner hire Malaisen duerch Gewalt, kierperlech a verbal, ausdrécken, souwuel ënnereneen, wéi och vis-à-vis vun den erwuessene Betreier.



RTL.lu: De Lieserbréif vum Patricia Heck: Komem mir mat just engem bloen A dovun?

E Schreiwes, wat enorm vill Reaktiounen a Commentairen ausgeléist huet an deem d’Patricia Heck fuerdert, et wier héich Zäit, fir ëmzedenken! Ass et wierklech esou dramatesch? Wéi gesäit et an onse Betreiungsstrukturen a Schoulen aus, handelt et sech bei esou Aggressioune méi em vereenzelt Fäll op bestëmmte Plazen, oder ass et schonn en déifgräifende a méi allgemenge Problem?



A wa jo wat sinn d’Ursaachen? Sinn et, wéi a ville Commentaire ze liese war, just Schwäi-Kanner, déi vun hiren Eltere keng Grenze méi gesat kréien oder Elteren, déi hir Kanner an der Friembetreiung ofginn a sech net méi drëm këmmeren?



Oder kënne vill Familljen net méi anescht, wéi zu 2 ze schaffen, fir genuch Geld ze hunn, a gëtt och politesch um Bockel vun de Kanner gespuert, mat Strukturen, déi ze grouss sinn a net genuch Personal dofir? Oder ass et en allgemengen Wäerteverloscht an onser Gesellschaft a war fréier alles besser?



Doriwwer schwätze mir mat dësen INVITÉË:

Patricia Heck

Chargée de Direction Maison Relais Reiler

24 Joer Beruffserfahrung

Patrick Dichter

Schoulmeeschter Wëntger

27 Joer Beruffserfahrung

Simone Weber

Schoulpresidentin a Léierin Helperknapp

37 Joer Beruffserfahrung

Georges Haan

Délégué à la Bientraitance

Gewaltberoder

Proff Georges Steffgen

Direkter vum Master a Psychologie Uni.lu

Gewaltfuerscher

Gilbert Pregno

Kannerpsycholog + Famillentherapeut

fréieren Direkter Kannerschlass Suessem



RTL.lu: Educatiounsminister - Verhalensstéierunge bei Kanner: Lëtzebuerg geet en neie Wee

