Wou ass d'Grenz tëscht Genoss a Mëssbrauch? Nei Etüde soe méi niddereg wéi geduecht beim Alkohol! Deen ass awer feste Bestanddeel vu Gesellschaft a Wirtschaft, wéi schwiereg ass et, politesch d’Balance ze halen? En nationalen Alkoholplang ass ausgeschafft, mee net ëmgesat, firwat? Eng Komplex Diskussioun mat Produzenten, Medeziner a Politiker, wéi Pleséier erhalen a Gesondheet schützen!

Nach ëmmer ass doriwwer gestridde ginn, vu wéini un Alkohol schiedlech ass. Un historeschen Aussoen a modernen Etüde feelt et net, déi soen, dass de Wäin a Moossen esouguer gesond ass! Déi neiste statistesch Groussetüd u 600.000 Mënschen an 19 Länner sëtzt d'Grenz awer méi niddereg, wéi déi meescht offiziell Riichtwäerter: net méi wéi 100 Gramm Alkohol, dat si maximal 5 Glas Wäin, soll een drénken an der Woch, duerno geet d'Liewenserwaardung erof.



En nationalen Alkoholplang ass vun Experten ausgeschafft ginn, mee bis ewell net ëmgesat? Firwat, wat ass ugeduecht, wat apaart sënnvoll oder dréngend, wat ass eng effikass an intelligent Präventiounspolitik, wéi soll d’Gesellschaft mam Alkohol ëmgoen, wou sinn d'Grenze vu Genoss a Mëssbrauch a wat ass de reelle Präis vum Alkohol an all Hisiicht, dee mir bereet sinn, ze bezuelen?



Doriwwer schwätze mir mat dësen INVITÉEN:

Lydia Mutsch

Gesondheetsministesch

François Koepp

Generalsekretär Horesca

Karin Clement

Zanter 30 Joer dréchen

Dr Martine Mergen

CSV Deputéiert

Luc Duhr

Privatwënzer

Dr Jean-Marc Cloos

Psychiater a Sucht-Therapeut



De Kloertext leeft vun elo un am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.