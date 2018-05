Mat der neier Cheffin sollt Rou an de MUDAM kommen... Hir Decisioun, dem Wim Delvoye seng Kapell ofzebauen, huet awer grouss Welle geschloen. Wat sinn d’Hannergrënn? Wat sinn der Suzanne Cotter hir Visioune fir de Musée? Wien ass déi nei Direktesch ?



Firwat huet si ausgerechent als éischt offiziell Decisioun entscheet, fir dem belschen Artist Wim Delvoye seng beléifte Kapell ofzebauen? Ass dat e Skandal, oder e politesche Stuerm am Waasserglas? Wéi geet et viru mam Musée, wat ass seng Geschicht, wou stéiert en hin a wéi ass et allgemeng bestallt ëm déi zäitgenëssesch Konscht an d’Kulturpolitik an eisemLand? Déi gebierteg Australierin huet awer elo akzeptéiert e laangen Interview ze ginn.

Matdiskutéieren wäerten:

Josée Hansen

Journalistin a Konschtkritikerin

Ben Fayot

fréieren LSAP President an Deputéierten

Marc Baum

Deputéierten déi Lenk

Alex Reding

Galerie Nosbaum – Reding a Grënner vun der Art Week

Raymond Weber

Freieren héijen Kulturbeamten, engagéiert sech fir eng besser Kulturpolitik

