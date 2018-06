Livestream vum 1. Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg

Léieren, och mol nee soen?Problem Ressourcë-Verbrauch!Wat si Wuesstems-Visiounen?Kee Politiker ass grondsätzlech géint Wuesstem, kee Wonner, nach sinn ons Pensioune gréisstendeels dovun ofhängeg, mä wéi e Wuesstem ëm wéi e Präis? Wéi eng Betriber brauch dëst Land? Ronderëm Steewoll a Jogurt ass d'Debatt nees op geflaamt! All schwätze vu qualitativem Wuesstem, mä wat heescht dat a wéi geet dat? Mir si gespaant op konkret Proposen a Visiounen, vun dësen Invitéen:Vize-Premier a Wirtschaftsminister

Nicolas Buck

President Fedil

François Bausch

Nohaltegskeets- an Infrastruktur-Minister

Claude Wiseler

CSV-Spëtzekandidat



FOTOGALERIE: Andréck vun der Emissioun vum Eric Steichen.

Dass et keen onendleche Wuesstem op engem endleche Planéit gëtt, doriwwer si sech all d'Parteien am Prinzip ewell eens, an dass dat natierlech grad fir e klengt Land ewéi eist gëllt - mä dat ass et da scho fir de Konsens! Déi al Debatt, wéi virop ons Ekonomie wuesse soll, wéi eng Betriber mir wou wëllen an ob et net besser ass, och alt emol nee ze soen. Déi al Wuesstemsdebatt ass nees en zentraalt Thema an dësem Walkampf ... an am leschte Kloertext virun der Summerpaus!Déi rezent Aktualitéit huet quasi Schoul-Beispiller geliwwert, sief dat d’Steewoll- an d’Jugurtsfabréck oder och den Internetgigant Google: Ëmmer geet et do jo ëm Interessekonflikter tëscht Ekonomie an Ekologie, ëm Ressourcë-Verbrauch vun Terrain, Waasser an Energie oder ëm Emissiounswäerter, mä do drun hänkt nach e ganze Rateschwanz, ugefaange mam Stau, dem Logement, de Pensiounen iwwert Frontaliere bis hin zur Fro vun onser Identitéit an de ville Fransousen am Land. D'Diskussioun ass esou schwiereg, well se esou komplex ass. Et verléiert ee sech liicht dran a se gëtt séier ideologesch.An der Stonn "Kloertext" versiche mir, ons net ze verléieren, mä mat 4 zentralen Acteure vun der Debatt hir deels ganz ënnerschiddlech Visioune méiglechst kloer eraus ze schielen:An zwar mam Wirtschaftsminister a Vizepremier, fir dee Lëtzebuerg dat innovatiivst Land an der EU wann net weltwäit ass, mä wat och Industrie brauch. Mam, dem President vun der Fedil, fir dee Wuesstem duerch Technologie an Innovatioun kënnt an dee fest vun engem Comeback vun der Industrie iwwerzeegt ass. Mam Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister, dee ganz kloer seet, mir kënnen net méi wéi an der Vergaangenheet all Betrib hei am Land acceptéieren a virop just Plaze fir Frontaliere schafen. An dem CSV-Spëtzekandidat, dee vun engem quantitative Wuesstem op e qualitative wiessele wëll, awer nach net richteg verroden huet, wéi hien dat maache wëll.





De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)