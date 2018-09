De Walkampf 2018 gëtt kuerz, ob en hefteg gëtt, ass nach net ze soen. Ma eent ass sécher, et gëtt 2018 e spannende Walkampf, op d'mannst, wat den Ausgank betrëfft. Spéitstens zanter 2013 ass déi eenzeg Fro um Walowend jo net méi, wien gëtt Juniorpartner vun der CSV?Kloer huet déi gréisst Oppositiounspartei eng Revanche opstoen, mä och déi Chrëscht-sozial wëssen, et kann nach ganz vill passéieren bis de 14. Oktober!Wéi leeën d'Parteie sech un, fir de Wieler z’iwwerzeegen, setze si éischter op Emotiounen, positiver a negativer, oder op Inhalter, op Käpp oder Grondwäerter? Wéi vill ass duerc geplangt a wien decidéiert d’Marschrichtung, wat sinn d’Themen, déi dominéieren, wéi eng Roll spillen déi sozial Medien, wat ass nei un dësem Walkampf 2018?

Generalsekretär

Laurent Zeimet CSV

Generalsekretär

Claude Lamberty DP

Generalsekretär

Meris Sehovic déi gréng

Member Walkampf- Ekipp

Gary Diderich déi Lenk

Co-Spriecher

Michel Lemaire ADR

Member Walkampf- Ekipp



De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)