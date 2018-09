X

De Walkampf ass offiziell agelaut zanter e Méinden a bis den 14. Oktober gëtt et eng intensiv Walcampagne, dat soten all d’Invitéen am Kloertext, alleguerte Member vum enke Krees an hirer Partei, deen d’Campagne koordinéiert, awer och all selwer Kandidat .



Et lount Walkampf ze maachen , well et ass alles op, prinzipiell bei Walen, virun allem bei dëse war eng Ausso, festleeën op e bestëmmte Prognostic wollt keen an der Ronn.



Et ass eréischt den Ufank vum Walkampf, Plakater hänken ganz frësch eréischt laanscht Stroossen a jo do géing et virop drëm goen, fir d’ Kandidaten ze weisen an Emotiounen ze vermëttelen.



Och do Konsens bei de meeschten, dass een hautzedaags kee Walkampf méi maache kann, ouni ze personaliséieren an d’Gefiller unzeschwätzen , just de Michel Lemaire vun der ADR huet gemengt, seng Partei géing just op Inhalter setzen. Domat huet eng gréisser Debatt ausgeléist : firwat géing d’ADR dann op hire Plakater virum Asyl-Mëssbrauch warnen? An iwwerhaapt wéi e Mëssbrauch sollt dat sinn, huet den Yves Cruchten gefrot, dee gëtt et net zu Lëtzebuerg, mee Gesetzer, déi respektéiert ginn, de Gary Diderich huet dem Michel Lemaire virgehäit, Begrëffer bewosst duercherneenzegeheien an de Laurent Zeimet gemengt, dass d'Tatsaach, dass d’Gemidder direkt héichgoungen de beschte Beweis wier, dass hei bewosst op Emotioune gesat mat Ängschte gespillt an net op Fakte gesat géif. D’ Migratioun ass zu Lëtzebuerg net dee Problem ewéi bei onsen däitschen Noperen oder a Schweden, wou dat Thema deels d’Walen decidéiert, do war e Konsens bei 5 vun den Invitéen .



Walsloganen



Och zu Lëtzebuerg kënne awer Diskussiounen an Debatten aus dem Ausland duerchaus en Impakt hunn. Iwwerall uechter Europa ass eng Tendenz fir méi nationalstaatlech ze denken, gëtt d’ Fro vun Identitéit thematiséiert an zu Lëtzebuerg weist sech dat bei der Sprooch. 3 vu 6 Parteien hunn entweder Lëtzebuerg oder Lëtzebuergesch an hirem Slogan, eng 4. “eist Land”. Och do gouf et eng kontrovers Debatt a wéi wäit dat de Suergen vun de Bierger entsprécht oder ob do op enger gewësser Well gesurft gëtt.



Kritesch gesi gouf zemools den DP-Slogan : “ Zukunft op Lëtzebuergesch ”, do ass nach e ganz anere Message mat dran , esou de Laurent Zeimet un de Claude Lamberty. Hien huet der DP virgehäit,komplett hiren Diskurs geännert ze hunn, no der Néierlag vum Referendum . Dass déi Gréng “eist Land gären hunn” ass fir de Meris Sehovic net eppes, wat just konservativ oder riets Parteie sollte soe kënnen, och wann den Gary Diderich vun déi Lenk gemengt huet, och de Message kéint anescht ukommen.



Dat selwecht Wuert, mee 2 ganz ënnerschiddlech Messagen da gouf et bei der Analyse vun de Sloganen: 2013 hat CSV schonn “Zesummen“ elo de Slogan vun der LSAP. Mir wollte net originell sinn, sou den Yves Cruchten, mee genee dat soen, woufir mir stinn, eng oppen Gesellschaft fir all.



Interessant war d’ Analys vun de Wal-Spréch, wou all Invité am Virfeld vun der Sendung eng Partei gezunn huet an dunn d’ Kritik vum Slogan gemaach huet, an déi war och zimlech kritesch- a gouf natierlech gekontert.

Wéi gëtt de Walkampf ? Fair esou d’Hoffnung vun den Invitéen, an hoffentlech géing och nach iwwert aner Themen geschwat, dass beim Logement oder der Mobilitéit, déi ganz dréngende Problemer vum Land oft ähnlech Léisungen ugebuede ginn géing net heeschen, datt et keng Ënnerscheeder gëtt, mee dass am Prinzip déi meescht Parteien amstand sinn, gutt zesummen zeschaffen.

Wien um Enn dat mat wiem wäert maachen, do musse mir bis den 14. Oktober waarden, fir et gewuer ze ginn !

Generalsekretär



© Eric Steichen

Laurent Zeimet CSV

Generalsekretär



© Eric Steichen

Claude Lamberty DP

Generalsekretär



© Eric Steichen

Meris Sehovic déi gréng

Member Walkampf- Ekipp



© Eric Steichen

Gary Diderich déi Lenk

Co-Spriecher



© Eric Steichen

Michel Lemaire ADR