Wat gëtt den Ausschlag beim Vott? Wéi erliewen d'Bierger de Walkampf? Wat sinn hir Erwaardungen un Politik? Fille si sech an hire Suergen eescht geholl?



D'Thema ass kloer: Et kënnt kee laanscht d'Wale 4 Deeg virum 14. Oktober an och dëse Kloertext ass eng Spezialisatioun Walen.



Wann et ee Saz gëtt, deen a kenger Table ronde, a kengem Face-à-face oder Interview déi lescht Woche gefeelt huet, dann ass et: "Et ass de Wieler, deen decidéiert."Mä wat motivéiert seng Decisioun? Wéi beuerteele ganz normal Bierger dëse Walkampf an d'Versprieche vun de Politiker, fille si sech iwwerhaapt ugeschwat, hu se d'Gefill, dass hirer Liewensrealitéit Rechnung gedroe gëtt? Wat sinn hir Erwaardungen a Suergen?Dat froe mir keng Politiker, mä politesch Interesséiert a Wieler, vun der Schülerin iwwer Student bis bei de Pensionär, Staats- a Gemengebeamten, Patron oder Bauer. Et ass kee representativen Echantillon, et si leider och méi Männer ewéi Fraen, wëll mir kuerzfristeg Ofsoe kruten, ënnert anerem wéinst engem Stierffall - a wëll et egal wéi schwiereg ass, sech virun eng Kamera ze setzen an och iwwer seng perséinlech Situatioun ze schwätzen.schafft beim Staat / Elengerzéierin / 1 Kand

David Angel

schafft beim OGBL / Lëtzebuerger Frontalier / 1 Kand

Jean Weirig

Fréipensionéierten / Privatbeamten / 2 Kanner

Mathis Godefroid

studéiert Geschicht / Tresorier CGJL

Alex Carvalho

studéiert Kino / huet e Blog

Jean Heuschling

schafft fir d'Gemeng Lëtzebuerg / Elengerzéier / 2 Kanner

Jacques Constantin

Patron vun engem Schräinereibetrib / 1 Kand

Pia Linden

Schülerin op 1ère / war am Jugendparlament aktiv

Claude Loutsch

Bauer a 4. Generatioun / 3 Kanner / 1. Schäffe Biekerech





