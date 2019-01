X

Woufir steet d’CSV? Wat huet si wat keng aner Partei ze bidden huet ? Dorop missten déi Chrëscht-Sozial eng iwwerzeegend Äntwert fanne fir nees aus der Oppositioun eraus ze kommen! D’Zukunft vun der CSV, d’Debatt virum Kongress deen eng nei Parteileedung bestëmmt.



De Livestream vun RTL Télé Lëtzebuerg

Eng éischte Kéier kann ee jo soen et war en Ausrutscher , oder et waren déi aner, mee wann ee fir zweet bei Walen nach méi äiskal erwëscht gëtt , da féiert kee Wee laanscht eng déifgräifend Analys. Déi éischt an och Einfachst Äntwert ass e Wiessel vun de Responsabelen , dat steet bei der CSV an 10 Deeg un wann um Kongress eng komplett nei Parteileedung bestëmmt gëtt, nodeem schonn an der Fraktioun mat der Martine Hansen den Erneierungsprozess agelaut gouf.



Doriwwer ënnerhalen hu sech dës Invitéen:

Frank Engel

Kandidat fir CSV-Présidence

Europadeputéierten





Erna Hennicot

fréier CSV-Presidentin

fréier Ministesch an Europadeputéiert





Alex Donnersbach

CSJ-President

Gemengerot Walfer





Charel Schmit

Member Dräikinneksgrupp

fréieren CSJ-President





Marc Glesener

fréieren CSV-Beroder, elo onofhängege Consultant

Fréiere Chefredakter Wort