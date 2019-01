Dat ass de Sujet e Mëttwoch den Owend um 20 Auer an der Talkronn beim Caroline Mart op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Vun 1999 bis 2004 ofgesinn ass se zanter 1984 un der Muecht: d'LSAP! Mä fir d'zweet ass et sou just duergaang, d'Wielerbasis hëlt riicht weider of. Um Kongress en Dënschdeg den Owend gouf eng komplett nei Leedung gewielt, fir der Partei nees Opdriff ze ginn - wat sinn d'Visiounen a wéi eens si sech d'Sozialisten? Mat wéi engem Profil wëll d'LSAP nees Wale wannen?

Doriwwer schwätzen dës Invitéen:

President LSAP an Deputéierten am Zentrum, dee nach virun als Affekot schafft a sech och nach an der Fondatioun Robert Krieps oder dem Kasemattentheater engagéiertVizepresidentin LSAP a Ministesch fir Kooperatioun a Konsumenteschutz, fréier Vizepresidentin vum Tribunal administratif, 1. Regierungsrot a Coordinatrice générale an der Fonction publiqueVizepresident LSAP an Député-Maire vun Diddeleng, studéierte Kriminolog, dee fir de SCAS geschafft huetPresident JSL, zanter Kuerzem, a Germanistik-StudentZanter en Dënschdeg den Owend um LSAP-Kongress zu Käerjeng huet d'Partei en neie President, ee mat dem der Partei esou gutt bekannten Numm Fayot. De Papp Ben war dee President, deen am längsten – 12 Joer laang – d'Geschécker vun der Partei geleet huet, säi Fils Franz ass elo mol fir déi nächst 2 Joer gewielt. Eng Wal ouni Iwwerraschung a Géigekandidatur, ëmsou méi houfreg waren all d'sozialistesch Riedner um Kongress ze betounen, wéi vill Intressi do wier, fir sech ze engagéiere bei gläich 47 Kandidature fir 10 Posten am Comité-Directeur, dorënner vill Fraen a manner bekannt Gesiichter ... an déi muss een an d'Rampeliicht setzen ...Et bleift och politesch déi grouss Erausfuerderung: nei Talenter an Nowuess fërderen a visibel maachen, souwuel Memberen ewéi Wieler nees Loscht op d'LSAP maachen a sech nees e klore Profil ginn! Mat wiem steet elo fest, mä wéi ee Profil? Wou sech ofgrenzen zu deenen aneren? Wat sinn d'Kärthemen? Wéi sech der moderner Welt upassen, ouni déi eege Wäerter ze verroden? Wéi vill Feeleranalys ass néideg, fir endlech nees Walen ze wannen? A wat bedeite Renouveau an Erneierung, déi scho Joerzéngten eropbeschwuer ginn, der neier Ekipp?