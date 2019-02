Och zu Lëtzebuerg gëtt et verschidde Plazen, wou de Stéckoxid méi héich ass, wéi d'Grenzwäerter et erlaben.

Loftqualitéit zu Lëtzebuerg, et ginn e puer Problemzonen (05.02.2019) Ënner anerem um Boulevard Royal an der Stad sinn d'Stéckoxid-Wäerter an der Loft reegelméisseg ze héich. Méi zu dësem Thema gëtt et e Mëttwoch den Owend am Kloertext um 20 Auer op Télé Lëtzebuerg.

Zanter Woche gëtt an Däitschland iwwert d'Loftqualitéit diskutéiert. En Debat, wou et vill Konfusioun gouf a gëtt. Mir sinn der Fro nogaangen, wéi et mam Anhale vu Grenzwäerter hei am Land ass a wéi d'Loftqualitéit zu Lëtzebuerg kontrolléiert gëtt.

De Boulevard Royal ass déi Plaz zu Lëtzebuerg, wou zanter Joren d'Loftqualitéit am schlechtsten ass. Dat bedéngt duerch de ville Verkéier an déi héich Gebaier, well dowéinst kann d'Loft schlecht zirkuléieren. Op enger Dose Plazen am Land goufen ze héich Stéckoxid-Wäerter gemooss, geziilte Mesurë sollen Hëllefen, d'Grenzwäerter nees anzehalen.



D'Loftqualitéit, d'Dieselgefierer, d'Elektromobilitéit: Dat sinn Themen e Mëttwochowend an eiser Emissioun Kloertext.