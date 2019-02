D'Prekaritéit vu Jonken zu Lëtzebuerg (26.02.2019) 1 vu 5 jonken am Alter tëscht 18 a 24 Joer riskéiert zu Lëtzebuerg, trotz Aarbecht aarm ze sinn.

Gäre gëtt sech gebretzt, wa Lëtzebuerg an engem Ranking vir opdaucht. Iwwert esou Statistike gëtt sech manner gefreet: 1 vu 5 Residenten am Alter tëscht 18 a 24 Joer riskéiert, trotz Schaff aarm ze sinn. De Statec huet en "taux de pauvreté" relativ arechent, an dëser Approche gouf gekuckt, wat ee brauch, fir dezent zu Lëtzebuerg kënnen ze liewen a sech och eng Wunneng kënnen ze leeschten.D‘Jerusalem Worku huet 20 Joer, lieft zanter iwwer 10 Joer zu Lëtzebuerg an huet wéinst enger méi schwiereger Situatioun a betreitem Wunne vum roude Kräiz gewunnt, fir autonom op der Uni Lëtzebuerg Fouss ze faassen, war keng fest Adress ze hunn eng éischt Hürd.Statistesch gesinn, ass den Aarmutsrisiko besonnesch ausgepräägt bei jonke Fraen am Alter tëscht 18 a 24, déi net d‘Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. D'Péitrusshaus ass e Refuge fir Jugendlecher tëscht 12 Joer bis zur Volljäregkeet, wou eng Ulafstell ka si fir Jonker mat Problemer.