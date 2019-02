X

Ee Jonken op 5 am Aarmutsrisiko: Wéi ass dat méiglech am räiche Lëtzebuerg? Ze relativéieren oder fir Alarm ze schloen? Wéi kënne Politik a Gesellschaft reagéieren? Wat sinn Ängscht an Dreem vun de Jonken?Schaffen an awer aarm sinn - 1 vu 5 Jonken tëscht 18 a 24 Joer riskéiert dat zu Lëtzebuerg! Wat leeft schif am räichste Land vun Europa, wéi alarmant ass déi neisten Eurostat-Etüd, wou mir op zweeter Plaz hanner Rumänien leien, a wat sinn den Alldag, d'Problemer an d'Perspektive vun onse Jonken haut?Eurostat, dem europäesche statisteschen Amt, no sinn ausgerechent déi, déi sollen d'Zukunft vun eisem Land duerstellen – Jonker tëscht 18 a 24 Joer a wuel gemierkt där, déi scho schaffe ginn – iwwerduerchschnëttlech vill vum Aarmutsrisiko betraff: 1 vu 5! Doriwwer diskutéiere beim Caroline Mart 4 Invitéen.

D'Invitéen

Spriecherin UNEL, studéiert Kiné zu EindhovenKonnt dank Hëllef selbstänneg ginn, studéiert Droit op der Uni.luCaritas, Auteur SozialalmanachRout Kräiz, zoustänneg fir Soziales, Jugend a Famill