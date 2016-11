Kloertext (20.11.2016) Kloertext: D'Talkshow mat Bëss! An der Sendung Kloertext stellt d'Caroline Mart déi Froën déi Iech dobaussen intresséieren.

Ass et just eng Utopie, oder eng Chance fir Lëtzebuerg? Sinn d’Leit bereet fir dës drëtt industriell Revolutioun a wat ass elo scho Realitéit.

Mir gräifen no de Stären an hu verstanen, dass mir radikal ëmdenken an ons alt rëm nei erfanne missen, esou d’Regierung, a baséiert sech op dem Jeremy Rifkin seng Visioun.



Kloertext: Lëtzebuerg 4.0 (20.11.2016) Hei den Interview mam Jeremy Rifkin

Invitéen

Etienne Schneider, Wirtschaftsminister





Jean-Claude Reding, President Chambre des Salariés





Yves Elsen, President Conseil Gouvernance UNI a CEO HITEC







Michel Wurth, UEL-President





Diane Adehm, CSV Deputéiert an Économistin





Sveinn Graas, Jonk Lénk







De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Sonndeg um 18.30 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.