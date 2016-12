Mir kafen fir ze konsomméieren, méi wéi jee am Dezember, just wéivill lant effektiv um Dësch a wéi vill an der Poubelle?

Mir sinn eng Wegwerfgesellschaft: 120 Kilo Iesswuere pro Kapp am Joer an elo kënnt och nach d'Zäit vun de grousse Friessen a verbëtzen. Am Dezember, dem Chrëschtmount kafe mir net just déi nächst Wochen en Gros Kaddoe fir de Kleeschen an ënnert de Beemchen, mä och d'Frigoe si strubbelvoll. Just wéi vill gëtt dovu giess a wat lant an der Poubelle?Am grousse Stil verbëtzen, geet dat och op Käschte vun Ëmwelt an der sozialer Gerechtegkeet? De Problem vun Gaspillage alimentaire ass bekannt, d'Regierung sensibiliséiert, mä wou usetzen?Wien ass responsabel vu Commerce, Restauratioun, Privatleit a Produzenten? Wéi zesummen ëmdenken kënnen? Ass et eng Fro vu besserer Opklärung an Erzéiung vu Klengem un, awer nach e Manktem u Bewosstsinn a Wëllen, och politesch, fir Léisungen ze fannen an u Normen, déi kee Sënn maachen. Wat deet sech schonn alles?Chef-Kach an Enseignant LTBPresident asbl Cent ButtekKooperative OuniBäckerei - Pâtisserie Cathy GoedertAdministrateur- Direkter Grupp Cactus