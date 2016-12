Wéi jugendfrëndlech ass Lëtzebuerg?

Wou fanne Jonker hir Plaz bei Aarbecht a Logement?

Wéi kënnen a wëlle si sech politesch abréngen?

Wéi gesi si hir Zukunft?

Mir liewen 2016 zu 576.000 Mënschen hei am Grand-Duché, dorënner esouguer iwwer 3.200, déi méi wéi 90 Joer al sinn. Schéin, wann d'Liewenserwaardung klëmmt, mä mat hir och den Undeel un eelere Leit a Wieler. Wann ee just d'Lëtzebuerger kuckt, da si vun den am Ganzen 307.000 eng 110.000 ënner 30 Joer jonk. Iwwer een Drëttel Kanner a Jonker, déi d'Zukunft vum Land sinn - just a wéi wäit kënne si déi Zukunft och matbestëmmen a gestalten? Et politesch scho mat 16 ze däerfen, hu just eppes iwwer 20% Wieler hinne beim Referendum zougetraut, feelt et u Confiance an ons Jugend a wéi jugendfrëndlech ass Lëtzebuerg iwwerhaapt? Wat sinn Organisatiounen a Lobbyen, wou déi Jonk hir Uleies ubréngen, a wéi aktiv an engagéiert si si? Wou dréckt de Schong am meeschten?Trotz héijem Liewensstandard sinn déi Jonk jo iwwerduerchschnëttlech vum Chômage betraff a wa jiddereen iwwert déi héich Präisser um Wunnengsmaart klot, bleiwe mat Ufanks-Gehälter eege 4 Wänn just en Dram.Fir de leschte Kloertext vum Joer setze 4 Jonker tëscht 14 an 29 Joer ëm den Dësch, fir iwwert hir Suergen, Ziler an Dreem ze diskutéieren: Djuna Bernard, Presidentin vun der Jugend Konferenz déi an der FNEL geléiert huet, wat Engagement bedeit; d'Karma Catena net just déi jéngst an der Ronn, mä mat 14 och déi Eenzeg ënner 20 am Comité vun déi jonk gréng; d'Elisabeth Margue, Juristin, déi am Ufank vun hirer Carrière steet an un der Spëtzt vun der chrëschtlech sozialer Jugend; an de Sammy Wagner, dee scho vill politesch Kapen ophat: President vun de Jonk-Sozialisten, dem Jugend-Parlament a Generalsekretär vun der Jugend-Konferenz.

1. Resultater Etude "Generation What" mat engem Interview vum Louis Chauvel (Soziolog Uni.lu)

2. Coaching vu Jonke vun Artiste vu Fundamental via Projete wéi Act Jeunes, fir sozial Kompetenzen ze léieren

3. Studente-Protester wéinst Bourssen

4. Politesch Bedeelegung, Wahlalter a Referendum



INVITÉEN AM IWWERBLÉCK



Djuna Bernard, Presidentin Jugendkonferenz

Elisabeth Margue, Presidentin CSJ

Karma Catena, déi jonk gréng / move

Sammy Wagner, Ex-Generalsekretär Jugendkonferenz / Ex-President JSL / Ex- President Jugendparlament