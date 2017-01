America First! Net just den US-President setzt op Protektionismus a Maueren, och an Europa huelen Nationalismus zou a Glafwierdegkeet vu Parteien a Press of! Ob Trump, Orban, Wilders, Le Pen, si all wëllen ofgrenzen zum Establishement, de Flüchtlingen oder Wuere vu baussen. Protektionismus a Nationalismus als Äntwert op d'Globaliséierung!Wat nach virun engem Joer absurd geschéngt huet, zwee rietsextrem europafeindlech Politiker un der Muecht am Häerz vun der EU, ass zwar nach ëmmer fir vill eng Schreckensvisioun, mä net méi onwahrscheinlech! Sécherheeten ginn et der an der Politik ëmmer manner, Sondagen an Experten hu weder Trump nach Brexit komme gesinn, a spéitstens zanter am Wäissen Haus e Mann setzt, deen all Konditiounen erfëllt, esou e verantwortungsvollen Job net maachen ze dierfen, schéngt alles méiglech!Wat d'Welt méi vernetzt a global gëtt, wat méi nationalistesch Réckzuchsreflexer opkommen, wat d'Situatiounen méi komplex, wat d'Äntwerte méi simpel an, am Fall vum Trump, nëmme méi op 140 Twitterzeechen an en: "Mir fir d'éischt an all déi aner kënne bei der Däiwel goen" reduzéiert ginn! Den Ëmgangstoun ass rude, och do keen Tabu méi an amplaz vu Wourecht, gëtt et "alternativ Fakten", dat heescht Ligen oppen als Kommunikatiounsstrategie.Wéi ass et sou wäit komm, wat sinn d'Ursaachen? Wéi muss ee mat Populisten ëmgoen, och an der Press, wéi eng Plattform, wéi kloer Äntwerten, wat ass d' Verantwortung vu Medien a Politik um Vertrauensverloscht vun de Bierger an a wéi wäit ass den neien Nationalismus eng direkt Gefor fir d'Demokratie an Europa!

INVITÉEN AM IWWERBLÉCK



Jean Asselborn

Ausseminister

Frank Engel

CSV- Europadeputéierten

Meris Sehovic

Déi jonk Gréng / Attaché EU-Deputéierten Claude Turmes

François Aulner

Politesche Journalist bei Paperjam