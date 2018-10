„Krieg der Träume“ beschreift d‘Schicksaler vun 13 Männer, Fraen a Kanner, déi 1918 d’Ënn vum Éischte Weltkrich hautno erlieft hunn.



No ARD, ARTE an RTBF, kënnt dësen Documentaire mat 8 Deeler, deen op Bréiwer, Memoiren a Biographië baséiert, elo och op RTL.



Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass den Documentaire eng Woch laang ze gesinn.



Krieg der Träume: Episod 1 - ÜBERLEBEN



11. November 1918. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Für Millionen von Menschen in Europa beginnt eine Reise ins Ungewisse. Der Krieg hat die alte Ordnung der Monarchien und Imperien hinweggefegt. Nun muss die Landkarte neu gezeichnet, die Welt neu geordnet werden. Es beginnt ein intensives, leidenschaftliches Ringen um die beste Utopie, ein „Krieg der Träume“.