Méi RTL dat heescht och "Méi Kultur" mat "No ART on AIR by RTL" - engem neien, labberen Talk iwwer kulturell Themen. Vun elo un all Donneschdeg.

"No Art On Air": De labberen Talk iwwer kulturell Themen (22.02.2018) All Donneschden e spannenden Invité, flott Chroniken, en aktuelle Coup de coeur oder e kulturpolitesche Sujet. Invitée fir den Optakt: Désirée Nosbusch.