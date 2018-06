No ART on AIR den Owend um 20h op der Télé Invité dës Woch ass den Drummer Jeff Herr

Méi RTL, dat heescht och "Méi Kultur" mat "No ART on AIR by RTL" - engem neien, labberen Talk iwwer kulturell Themen. Ëmmer donneschdes no 8.

Vun RTL