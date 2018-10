"No ART on AIR" geet an déi zweet Saison. Ëmmer donneschdes no 8 e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat intressanten Invitéën.

Livestream um 20 Auer: No ART on AIR

PREVIEW: Dës Woch bei NO ART ON AIR (17.10.2018) D'Actrice, Regisseurin an Theaterdirektesch Myriam Muller

30 Joer laang stoung d'Myriam Muller op der Theaterbühn an virun der Filmkamera. Ma zënter e puer Joer schafft si éischter hannert de Kulissen als Regisseurin oder bréngt als Artistesch Direktesch vum Théâtre du Centaure Geschichten op d’Bühn.

Wei gesäit d’Theaterlandschaft den Ament hei zu Lëtzebuerg aus? A wat leeft am Dierfgen? Dat sinn ë.a. d'Froe vum Jenny Fischbach un d'Myriam Muller.



Aner Themen an der Emissioun: d'Patricia Baum war an d'Rotonden "Ready to play?" spillen an d'Claudia Kollwelter hëlt eis mat op Genk an d'Welt vum Film-Realisateur Tim Burton.