Eng Rees duerch bal 200 Joer Geschicht vun der Fotografie

Nach ni hu mir esou vill Fotoe gemaach wéi haut. Déi éischt Foto gouf viru knapp 200 Joer “geknipst”.



Am Pisa huele mer Iech mat duerch d’Geschicht vun der Fotografie. Weise wéi opwenneg et fréier wor, wann ee eng Foto maache wollt. Erklären, wéi ee seng Fotoe stockéiere muss, datt ee se méiglechst laang hale kann. A weisen, datt et beim Verschaffe vun, an Trixe mat Fotoen quasi keng Grenze gëtt.





Pisa: Net Laachen!! Mir maachen eng Foto! (05.02.2017) Firwat d’Leit op ale Fotoen ni laachen a wéi d’Fotoapparaten mat der Zäit ëmmer méi performant goufen. Pisa: Net Laachen!! Mir maachen eng Foto!

Pisa: Alles just fake, oder wat? (05.02.2017) Mir weisen, datt et beim Verschaffe vun, an Trixe mat Fotoen quasi keng Grenze gëtt.

Pisa: Onendlech laang schéin! (05.02.2017) Op wat een oppasse muss, datt engem seng Fotoen laang schéi bleiwen a wéi ee seng al Diaen rette kann.

Pisa: Wat méi Luucht, wat besser!? (05.02.2017) De Mister Science experimentéiert mam Magnesium-Blëtz an erkläert firwat e Fotoapparat eng Lëns huet.

Hei och nach emol déi ganz Emissioun: