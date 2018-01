Ouni Luucht, kee Liewen. Grad elo an der däischterer Zäit vum Joer brénge mir am Pisa e bësse Liicht an den Alldag. Weise wéi verschidde Raim ganz anescht wierken, jee nodeem wéi se beliicht sinn. A wéi eng Beliichtungsfeeler een net maache soll. Ze vill Luucht ass och net gutt. Duerch Liichtverschmotzung gëtt den Himmel Nuets ëmmer méi hell. Mir kucken wéi dorënner net just Planzen an Déiere leiden, mee och mir Mënschen. A wat se an der Stad Lëtzebuerg géint Liichtverschmotzung ënnerhuelen. An da maachen den Olivier Catani a Mister Science puer Luucht-Experimenter. Si loossen d’Waasser de biergop lafen. Maachen eng “geféierlech” Blacklight-Show. An de Joseph projezéiert sech als Hologramm a Liewensgréisst.

Dat perfekt Liicht fir Doheem!

De positiven an negativen Afloss vun der Luucht op eise Kierper.

Wann d'Nuecht zum Dag gëtt!

Firwat et ëmmer méi Liichtverschmotzung gëtt a wat een dogéint maache kann.

Wann den Himmel an d'Waasser brennen!

Mir erkläere puer faszinant Liicht-Phänomener.

