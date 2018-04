Viru 70 Joer hat d’Luxair hiren éischte reguläre Linnevol. Mir weise wéi d’Gesellschaft um deemools nach klenge Fluchhafen ugefaangen huet. Wéi d’Graspiste sech an eng vun de gréisste Pisten an Europa verwandelt huet. A firwat se d’Fligerbréck iwwer d’Autobunn hu misse bauen.



Am groussen Hangar vun der Cargolux hiewe mer eng riseg Boeing 747 op. Déi kritt nämlech en nei Landing Gears. D’Fluchhafe-Pompjeeën moossen op den Tarmac glat ass an trainéieren wéi si e Kerosin-Brand läschen.



An den Mister Science wëll mat engem selwer gebaute Pabeierfliger iwwert de Stauséi fléien.

Méi wéi just véier Kilometer

Puer aktuell an historesch Fakten iwwer eng vun de längste Pisten an Europa.

Wann all Sekonn zielt



D’Fluchhafe-Pompjeeën mussen e Kerosin-Brand läschen an d’Leit sinn nach am Fliger.

Am Tango iwwert den Tarmac

Wann d’Raumcamionen de Findel botzen mengt ee se géifen iwwert d’Piste danzen.

Gigantesch Grouss

Gigantesch Grouss! (08.04.2018) Bei der Cargolux ass net just den Hangar riseg, mee alles mat deem si fléien a schaffen.

Mam Pabeierfliger iwwert de Stauséi!?