An de leschte Wochen huet et zu Lëtzebuerg direkt puer enorm vill gereent. Am Pisa erkläre mir wéi sou e Staarkreen entsteet a froen no op mer an Zukunft regelméisseg domat rechne mussen. Mir gesinn och wéi eng Mesuren lo ergraff ginn, dass de Reen keng sou schro Konsequenze méi mat sech bréngt. Begleeden d’Fräschmänner bei enger Übung am Wëllwaasser an de Mister Science wëll sech aus engem Keller befreien dee voll mat Waasser gelaf ass.

Wiederkapriolen

Wéi Staarkreen entsteet a firwat et däers an der Lëscht sou heefeg gouf

Wat géint Staarkreen hëlleft



Wéi eng Mesuren mussen ergraff ginn datt den nächste Reen manner Schued uriicht

Doudesfal Keller

De Mister Science wëll sech aus engem vollgelafene Keller befreien

Liewensretter am Waasser

Mir begleeden d’Fräschmänner bei enger ustrengender Formatioun am wëlle Waasser

