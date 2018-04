Review: Foxtrot, Transit a Lean on Pete (28.04.2018) De kritesche Kinosmagazin. Wei eng Filmer lafen elo am Kino a wei kommen se bei onsen Filmexperten un?

Kinotipp: "Avengers: Infinity War" vum Anthony an Joe Russo

Infinity War - genee dat mussen d'Avengers verhënneren, wëlle se d'Welt retten. Den Thanos däerf ënnert kengen Ëmstänn all d'Onendlechkeetssteng an d'Hand kréien.



Fir déi Missioun brauchen d'Avengers all d'Hëllef, déi se kënne kréien, sief dat vum Spiderman, dem Dr Strange oder dem Black Panther. Eent ass kloer: "Infinity War" ass bis ewell dee Marvel-Film mat de meeschten Superhelden iwwerhaapt. E Film vun de Superlative mat engen etleche Showdownen, e Marvel-Film, esou däischter wéi nach ni, mat engem Bösewicht, dee sech gewäsch huet.



Den Thanos ass dann och den Haaptpersonnage vun "Avengers: Infinity War", e Soziopath, deen alles mécht, fir déi 6 Steng a seng Muecht ze kréien. D'Superhelden, ob Avengers oder Guardians of the Galaxie – jo och si hëllefe mat –, gesinn dogéint e bësse bleech aus. Vläicht wëll et der esou vill sinn a wëll se bal keng Chance géint den Thanos hunn.



Fazit: e Film voller Spezialeffekter, deen deiersten, dee bis ewell gedréint gouf, mat enger Abberzuel u Superhelden, deenen den Thanos d'Show klaut. Mat zwou an enger hallwer Stonn däitlech ze laang, vum Rhythmus hier e bësse wackeleg, op alle Fall manner witzeg wéi déi virdrun. Sécher net dee beschten aus der Avengers-Serie an och net dee leschten – dee soll d'nächst Joer ëm déi nämmlecht Zäit an de Kino kommen. Mol kucken, wat vun all deene Superhelden iwwreg bleift.





Film vun der Woch: "Transit" vum Christian Petzold

De Georg muss aus Frankräich flüchten. Genee wéi vill aner däitsch Bierger muss hien Europa verloossen oder domat rechnen, deportéiert ze ginn. Fir vu Paräis op Marseille an duerno weider a Südamerika ze kommen, hëlt hien d'Identitéit vun engem Schrëftsteller un, dee sech ëmbruecht huet, ouni datt een dovunner weess. Zu Marseille waart dem richtege Schrëftsteller seng Fra op hien. Si hat hien zwar fir en anere verlooss, ma si wëll hien onbedéngt erëmfannen.Transit ass en Drama, dee vum Spectateur erwaart, datt hie sech op säi gewote Parti pris aléisst. De Regisseur Christian Petzhold huet nämlech de Choix getraff, dës Geschicht aus dem Zweete Weltkrich an d'Frankräich vun haut ze versetzen an domadder d'Thematik vun der Flüchtlingskris opzegräifen an un de Pranger ze stellen.Wéi schonn a senge viregte Filmer mécht de Petzhold sech hei op d'Spuren vun de Geeschter vun der Vergaangenheet a wéist an engem zäitlose Marseille, wéi d'Situatioun vun deem, deen op der Flucht ass, wäit vun doheem, mat der Hoffnung vun enger besserer Zukunft, sech ëmmer méi zouspëtzt, brutal an absurd ass.D'Fro vun der Identitéit zitt sech duerch dësen eenzegaartege Film genee wéi d'Thema vun der Inertie, der Onméiglechkeet, fir e Choix kënnen ze treffen. Transit ass wuel e ganz rationelle Film, deen eng Rei engagéiert Denkustéiss vermëttelt, ma duerch e symbiotescht Schauspiller-Duo, dat aus dem Franz Rogowski an dem Paula Beer besteet, gëtt dës kal Geschicht, déi op ästhetesch minimalistesch Manéier erzielt gëtt, ëmmer méi zu engem emotionale Melodrama.