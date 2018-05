Och wann d’Aen, wat de Kino ubelaangt, am Moment all op Cannes geriicht sinn, heescht dat awer net, datt zu Lëtzebuerg d’Kinosaktualitéit stoe bleift ...

Review: De kritesche Kinosmagazin déi Kéier vu Cannes (12.05.2018) An eiser Spezialemissioun geet et natierlech ëm d'Filmer op der Croisette, awer och ëm d'Themen Zensur a Meenungsfräiheet.

Ganz nei dës Woch: den amerikaneschen Horror-Thriller "A quiet place" vum John Krasinski, deen an Amerika de Boxoffice gesprengt huet.

Ausgestuerwe Stied, desolat Stroossen: Iwwerall op der Welt verschwanne Mënschen, ëmbruecht vu Monsteren, déi wuel blann, mä extrem gutt héiere kënnen.

Fir ze iwwerliewen, gëtt et just eng Consigne: absolut keng Geräischer maachen, weder schwätzen, nach soss Kaméidi maachen. Dat wëssen och de Lee Abbott a seng Famill, si probéieren esou gutt et geet ze iwwerliewen.

"A quiet place" ass en effikasse Film. Vu datt net geschwat gëtt, daucht een als Zuschauer direkt an de Film an, et hält een den Otem un, net nëmme well dat, wat um Ecran passéiert, esou spannend ass, mä well een Angscht huet, ze vill Kaméidi ze maachen, an domadder Monsteren unzelackelen.

Eng intelligent Manéier, fir den Zuschauer mat anzebezéien a fäerten ze doen. A fäerten deet een! De Regisseur, deen d’Iddi fir d'Dréibuch hat an de Papp am Film spillt, versteet säin Handwierk. Hie verzicht op gängeg Horror-Ingredienten, konzentréiert sech op déi kleng Famill, wou een op deen aneren oppasse muss a stellt esou ganz kloer d’Fro vun der Roll vun den Elteren.

"A quiet place" ass e Film och fir Leit, déi mat Horror näischt um Hutt hunn, e Film, deen atmosphäresch perfekt funktionéiert, esou gutt, datt schonn un enger Fortsetzung geschafft gëtt.