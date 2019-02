Am Review vum 9. Februar stoungen 2 Filmer am Mëttelpunkt.

Review (09.02.2019) De kritesche Kinosmagazin. Wei eng Filmer lafen elo am Kino a wei kommen se bei onsen Filmexperten un?

Op där enger Säit de franséisch-belsche Roadmovie mam Titel "Continuer", dee sech a Kirgisistan ofspillt, an op där anerer Säit e Biopic, dee fir 3 Oscaren nominéiert ass an dee sech ëm d'Liewe vun der Schrëftstellerin Lee Israel dréit. Säin Titel: "Can you ever forgive".