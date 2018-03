Mr&Mrs Muffle sinn e Mëttwoch de Moien kuerz no 8h30 Invité um Radio beim Michelle Reiter an Dan Spogen.



Déi 3 Gewënner kréie jidderee ee Joer laang e Lokal am 1535°, dem creative hub vun der Stad Déifferdeng gratis zur Verfügung gestalt. Zousätzlech gëtt et fir déi 3 eng Kommunikatiouns Campagne am Wäert vun 12.000€. 6.000€ an den RTL Medien a 6.000€ bei Editus. Als Kiischt um Kuch ginn et nach 10.000€ Startkapital fir den 1te Präis drop, 7.500€ fir den 2ten a 5.000€ fir den drëtte Gewënner.



1. Präis: Mr & Mrs Muffle



De Philippe an d’Zenia wëllen d’Muffin-Wafel Trendgebäck aus Asien och zu Lëtzebuerg grouss erausbréngen. E Produkt mat Suchtpotential, eng staark Mark an e coolt Team hannendrun, dat déi ganz Success Story iwwer e Parcours „sans faute“ gemaach huet. Dëst sinn déi haapt Argumenter déi d’Jury iwwerzeegt hunn, Mr&Mrs Muffle als d‘Gewënner vun der Success Story 2018 auszezeechnen.



Mat hirer ëmgebauter Schantjens Barack wëllen d’Zenia an de Philippe op Kiermes’en an Eventer Sue verdéngen a spéider e fest Muffle Lokal opmaachen. An hier Mark spéider souguer eventuell franchiséieren. Eng start-up mat groussem Potential.



> Kuckt all d'Videoen vu Mr & Mrs Muffle bei der Success Story



2. Präis: De Busbarber



De Ken Kries wëll mat engem mobille Coiffeur Salon bei d’Betriber fueren En originellt Konzept, dat den Nerv vun der Zäit trëfft. En Entrepreneur deen 100% bei d’Konzept vum mobille Barbertruck passt an och hei ginn et op Dauer gutt Méiglechkeeten de Betrib ze vergréisseren, also méi Aarbechtsplazen ze schafen an eventuell souguer eng Franchise ze entwéckelen.



> Kuckt all d'Videoen vum "Busbarber" bei der Success Story

3. Präis: Click'n Park



Den „Airbnb“ vun de Parkplazen zu Lëtzebuerg Click’n Park ass d’Äntwert op d‘Parkplaze Problematik zu Lëtzebuerg an huet domadder e grousst Potential. Wärend der Challenge Phas krut d’Julie Braham vun engem Parkhaus Bedreiwer den Accord an zwee Parkhaiser an der Stad Lëtzebuerg eng Testphas ze lancéieren. Den Terrain ass beschtens virbereet, datt och aus der Internet Plattform eng Success Story gëtt.

> Kuckt all d'Videoen vu "Click'n Park" bei der Success Story

D'Finall vun der Success Story



Success Story: d'Finall (27.03.2018) Déi 8 Finalisten mussen deels an Dueller géint enaner untrieden. Verschiddener kréien onerwaarten Challengë gestalt. Wee ka sech als Gewënner duerchsetzen?