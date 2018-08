Summertest 5: Yoga&Wine (28.08.2018) Fir de leschte Summertest geet et fir d'Deborah an d'Anouk an d'Wéngerte vu Wuermer fir eng kleng Yoga-Sessioun a Kombinatioun mat dem een oder anere Glas Wäin Entspanung pur - Dat versprécht op mannst den Numm vun der haiteger Aktivitéit am Summertest: "Yoga&Wine". Wéi gutt Yoga a Wäin effektiv zesumme passen testen d’Deborah an d’Anouk zu Wuermer.

De Konzept vu "Yoga & Wine" kënnt aus den USA, Hannergrondiddi: de Wäin soll zousätzlech zum Yoga, d'Entspanung fuerderen. Éier et da mam Yoga lass geet, gëtt fir d'éischt e Gliesche Wäin gedronk. Dono geet et da lass mat Entspanung. Mä net nëmmen um Réck leien ass ugesot. Och Übungen, wou Geschéck ugesot ass, stinn um Plang. Geschount gëtt keen, och wann et net esou ausgesäit, ass dat ganzt nawell ustrengend.

Mä de Schluss ass dann erëm entspaant, souguer mat ethereschem Ueleg. Nodeems een de Yoga-Deel da gepackt huet, gëtt ee mat engem Glas Wäin belount.