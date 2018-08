De Summertest

Summer-Magazin Summertest 3: Fëschen Wéi all Dënschdeg huele mer Iech am Summermagazin mat op en neien Summertest. Vun RTL Leschten Update: 14.08.2018, 21:01:24

Lifestyle Summertest 3: Fëschen (14.08.2018) Haut zitt et d'Anouk an d'Deborah fir de Summertest op de Lac de Madine a Frankräich. Fëschen steet um Programm! Wéi déi zwee Ufänger sech wuel schloen?

Wéi wäerten eis 2 Fëscher-Ufängerinne sech schloen?



An eiser Summer-Serie testen eis Journalistinnen Deborah Ceccacci an Anouk Siebenaler och dëst Joer, a scho fir d’drëtte Kéier flott Aktivitéiten, déi een a senger Fräizäit zu Lëtzebuerg oder an der Groussregioun maache kann: Vun Extrem-Sportaarten iwwer méi gemittlech Aktivitéite fir grouss a kleng. Eisen Test-Duo hëlt Service, Präisleeschtungsverhältnis a Fun-Faktor ganz genee ënnert d‘Lupp!