An dësem Summertest gëtt op de Gas gedréckt!

Summertest 4: Buggy Tour (21.08.2018) Am véierte Summertest gëtt op de Gas gedréckt - D'Anouk an d'Deborah maachen eng Buggy Tour zu Altwies. Stëbs, Gerësels an Adrenalin - wéi bewäerten eis Testerinnen déi personaliséiert Buggy Tour wat de Service, d'Präis/Leeschtung an de Fun ugeet?

D’Deborah an d’Anouk sinn zu Altwis mam Buggy ënnerwee an dat heescht Stëbs, Gerësels an Adrenalin. Ob eis Testerinnen domat op hir Käschte kommen