Och dëse Summer starte mer nees den Terrassentour duerch eist Land. Déi éischt Terrasse déi mer Iech virstelle läit am Zentrum, am Märeler Park.

Terrassentour 2018 - Pavillon am Märeler Park (01.08.2018) Haut starte mer den Terrassentour duerch eist Land. Déi éischt Terrasse déi mer iech an der Serie virstelle läit am Zentrum, am Märeler Park. Am Abrëll vun dësem Joer huet am Märeler Park den nei renovéierte Pavillon seng Dieren opgemaach. Zënterhier kann een all Dag, vu moies 10 bis Owes 10, vun den 150 Sëtzplazen op der Terrasse profitéieren.

Op der Menüskaart fënnt ee méi klassesch Platen, wéi Cordon bleu, Paschtéitchen, Tarte flambée, ma et si virun allem d'Burgeren, déi besonnesch gutt ukommen. Mä och wann ee just eppes op hir Terrass wëll drénke goen, ka sech zum Beispill en "Tommey's" bestellen, en alkoholfräie Cocktail mat Ananasjus, Hielennersirop a Grenadine.Egal ob fir e Cocktail, eng Glace oder Kaffi mat Kuch, am Pavillon zu Märel kritt een zu all Auerzäit z'iessen. Net nëmmen deen Zerwiss kënnt bei de Leit gutt un, et ass och d'Lag matten an der Stad, beim Waasser mat den Inten, déi d'Gäscht unzitt.

Pavillon

28a, rue de Bragance

L-1255 Luxembourg

Tel: +352 691 300 594

www.pavillon.city