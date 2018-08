Den Terrassentour féiert eis dës Kéier an den Osten, an eis Lëtzebuerger Wäiregioun. Zweet Statioun ass d’Terrass vum Bistro Quai zu Gréiwemaacher.

Terrassentour 2/2018 - Bistro Quai (08.08.2018) Den Terrassentour féiert eis haut an den Osten, an eis Lëtzebuerger Wäiregioun. Zweet Statioun ass d’Terrasse vum Bistrot Quai zu Gréiwemaacher. Op dëser Terrasse, mat direkter vue op d’Musel, kënnen eng 60 Leit Plaz huelen. D’Kaart gëtt all 6 Méint gewiesselt. Elo am Summer fënnt een ënnert de ca. 30 Platen, verschidden Zaloten ewéi och Platen vum Grill.

Direkt nieft dem Bistrot Quai ass en grousse Parking an eng Spillplaz. D’Kanner fannen dann och speziell Platen fir si um Menü.

Dënschdes ass de Restaurant zou, mee déi aner Deeg vun der Woch kann een hei tëscht 11 Auer Moies a Mëtternuecht dës Terrasse genéissen.

Ma net nëmmen op kulinareschem Niveau huet de Restaurant zu Gréiwemaacher eppes ze bidden. Houfreg ass een op d'Handy-Box. Déi Clienten, déi ze vill op hirem Telefon sinn, kréien dës Box zur Verfügung gestallt. D'Leit solle fräi am Kapp sinn an den Handy gëtt gutt versuergt. A wann d'Kanner bis sat sinn a sech op der Spillplaz ameséieren, kënnen d'Elteren nach gemittlech e Cocktail zesumme genéissen. Hei ass besonnesch de "Sex on the River" ze recommandéieren, nëmmen eng vun de Spezialitéite vum Haus.

Bistro Quai

3, Route du Vin

L-6794 Grevenmacher

Tel: +352 24 55 87 75E-Mail: info@quai.lu