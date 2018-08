Wou fréier de Pavillon stoung, ass elo de Lakeside. Wäit ewech vun der Strooss a ganz no un enger Spillplaz, invitéiert dës Terrass Grouss a Kleng op eng gréisser Rascht.Ausser méindes, ass d'Kichen all Dag op, wou een entweder kann an der Mëttesstonn e Plat bestellen oder owes, vun 18 Auer un. Besonnesch d'Bouillabaisse ass ze recommandéieren, ma allgemeng kritt een hei eng gutt biergerlech Lëtzebuergesch-Franséisch Kichen zerwéiert. A bei 20 Platen op der Kaart ass vun all Präis a fir all Goût eppes dobäi. Och déi ëmmer méi seele Friture kann ee sech am Lakeside bestellen. De Proprietär vum Restaurant leet dobäi vill Wäert op national a regional Produiten.D'Terrass vum Restaurant ass awer net nëmme sou interessant fir déi vill Touristen, mä och fir d'Lëtzebuerger. Et ass och virun allem d'Vue op de Séi an d'Méiglechkeet donieft nach e gemittlechen Tour trëppelen ze goen, deen unzitt.

Lakeside

Iechternacher Séi

Tel: +352 26 72 10 03E-Mail: hello@lakeside.lu