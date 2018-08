Terrassentour 5/2018 (29.08.2018) Mazzo Beach, esou heescht d'Terrass am Préizerdaul wou 100 Tonne Sand opgeschott goufen. Zënter 2,5 Joer fannen eng 80 Leit hei op der Terrasse Plaz. Je no Stëmmung an de Lounge Couchen, Ligestill oder op Holzbänken. Ausser Mëttwochs, wou de Restaurant zou ass, kann ee soss all Dag vun der Woch Mëttes an Owes hei iessen. Op der Kaart fënnt een ënnert de circa 50 Platen, och vegetarescher. Kannerplate sti keng drop, ma op Nofro kann een alles als kleng Portioun kréien. Am Summer gi speziell Suggestiounen ugebueden.

D'Präisser fir d'Plate leien tëscht 12 a 26 Euro.



D'Cliente komme gär dohin, well et eben eng schéin Terrass ass, wou och d'Kanner am Sand spille kënnen.





96 Rue PrincipaleL-8606 Bettborn Tel: +352 26 62 10 05E-Mail: info@lemazzo.com