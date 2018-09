LIVESTREAM

Nodeems d'Sophie erausplënnert, ass de Max verzweiwelt an depriméiert. Well hien de Loyer net bezuele kann, muss hie sech wuel oder iwwel op d'Sich no Sous-Locataire maachen, mat deenen hien déi verschiddenst a skurrilst "Aventuren" erlieft"Zëmmer ze verlounen" ass eng Produktioun vu Calach Films mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg an RTL Lëtzebuerg.

Episod 1: Henry

Nodeems de Max vu senger Fra Sophie verlooss gëtt, ganz verzweiwelt ass an ausserdeem net méi weess, wéi hien de Loyer bezuele soll, hëlt hien de Henry als Sous-Locataire bei sech op. Keng immens gutt Iddi, well den Henry, dee seng Fra virun d’Dir gesat huet, ass e richtege Souerpitti. Amplaz dem Max professionell Hëllef ze ginn, tiermt hien iwwert säin eegent Leed.Iwwerdeems muss de Max verhënneren, datt de Proprietär gewuer gëtt, datt d’Sophie erausgeplënnert ass. D’Valerie versicht fir him ze hëllefen, mécht awer alles just nach méi schlëmm.

"Zëmmer ze verlounen" am Replay

Emissioun verpasst?Kee Problem!Kuckt "Zëmmer ze verlounen"dat ëmmer, bis déi nächsten Episod op der Tëlee leeft.