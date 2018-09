"Zëmmer ze verlounen" ass eng Produktioun vu Calach Films mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg an RTL Lëtzebuerg.

Episod 2: Philippe

De Max muss sech op seng Roll als Dokter an enger Serie preparéieren. Dat ass och de Grond, wisou hien de Philippe, e Medezin-Student, als neie Colocataire auswielt. Ma de Philippe huet awer aner Interessen: Meedercher an Autozäitschrëften. Donieft gesäit de Philippe Blutt guer net gären.Da Max muss also säin neie Colocataire forcéieren, fir sech méi fir seng Couren z'interesséieren. A grad, wéi si am Gaange waren, fir eng Prüfung ze léieren, an de Ketchup als Blutt-Ersatz genotzt hunn, klappt natierlech de Proprietär vun der Wunneng un der Dier...

Episod 1: Henri

Nodeems de Max vu senger Fra Sophie verlooss gëtt, ganz verzweiwelt ass an ausserdeem net méi weess, wéi hien de Loyer bezuele soll, hëlt hien de Henri als Sous-Locataire bei sech op. Keng immens gutt Iddi, well den Henri, dee seng Fra virun d’Dier gesat huet, ass e richtege Souerpitti. Amplaz dem Max professionell Hëllef ze ginn, tiermt hien iwwert säin eegent Leed.Iwwerdeems muss de Max verhënneren, datt de Proprietär gewuer gëtt, datt d’Sophie erausgeplënnert ass. D’Valerie versicht, fir him ze hëllefen, mécht awer alles just nach méi schlëmm.