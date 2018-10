Déi nei Lëtzebuerger Sitcom, realiséiert vum Marco Serafini mat ënnert anerem dem Tommy Schlesser an dem Hana Sofia Lopes. All Dënschdeg um 20 Auer.

"Zëmmer ze verlounen" ass eng Produktioun vu Calach Films mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg an RTL Lëtzebuerg.

Episod 4: "GABRIELA - "Mme. De Kommissär""

Den neie Matbewunner, een eeleren Här, ass agreabel roueg. Ze vill roueg. De Max fënnt hien, zwee Deeg nodeems hien erageplënnert ass, dout am Bett. An ënnert dem Max sengem Bett eng Wallis mat vill Suen.



De Max panikéiert a rifft d’Valerie fir ze hëllefen. Hatt rifft d’Police. Et kënnt nach schlëmmer wéi de Max gefaart huet. Déi jonk Kommissärin verdächtegt net just hien als Mäerder, mee och d’Valerie. A si sammelt Beweiser. Gëtt et iwwerhaapt nach eng Chance fir net verhaft zeginn?

Episod 3: PAUL - Mama Mia

De Max fiert an e Workshop fir e Musical ze prouwen. Wéi hien zréckkënnt, kritt hie bal e Schlag: Säin neie Matbewunner, deen total vu sech selwer iwwerzeegten engleschen Designer Paul, huet am Max senger Absence d’Wunneng nei ageriicht.Miwwel aus Recyclingsmaterial, a leider zimlech gräisslech. Wéi wann dat nach net schlëmm genuch wier, brécht de Max sech och nach d’Been. Alles war ëmsoss, de Musical gëtt ouni hien inzenéiert.

Episod 2: Philippe

Episod 1: Henri

Dësen Episod ass net méi disponibel. All Episod ass just nëmme fir 15 Deeg am Replay ze kucken.